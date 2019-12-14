ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, BM tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ediyor

Cumartesi günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de katıldığı Doha Forumu'nda konuşan Malezya Başbakanı, "Malezya ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamasını desteklemiyor" dedi.

Muhammed, "Bu tür yaptırımlar BM tüzüğünü ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal eder; yaptırımlar ancak BM tarafından anlaşmalara uygun şekilde uygulanabilir" şeklinde konuştu.

Maleyza Başbakanı, Malezya ve diğer ülkelerin İran yaptırımlarından dolayı "büyük bir pazar" kaybettiğini sözlerine ekledi.

Doha Forumu 2000 yılında dünya ülkeleri arasında küresel sorunların ele alındığı bir tartışma ve forum olmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da kuruldu.

Foruma dünyanın farklı ülkelerinden çok syaıda uzman, politikacı ve siyaset bilimci katılarak, dünya siyaseti ve gündemi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuyor.

Bu yılkı toplantının sloganı, 'Çok kutuplu dünyada yönetimin yenilenmesi' olarak belirlenmiş durumda. Foruma 3 bine yakın katılımcının katıldığıı açıklandı.