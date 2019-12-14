İranlı araştırmacılar bilimsel apartheid ile kazrşı karşıya

İRNA muhabirine açıklamalatda bulunan Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Araştırma ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şahin Ahundzad,e, 'Bu, tüm bilim alanlarında ve bütün İranlı araştırmacılara yönelik yapılan bir eylemdir. Başka bir deyişle Batı ülkeleri, İran'ın bilimsel faaliyetlerinin dünya kamuyouna yansıtılmaması için ellerinden geleni yapmaktadır' diye konuştu.

İranl araştırmacıların uluslararası saygın dergilere gönderdiklerini makalelerin yarım saati bulmayan çok kısa sürelerde reddedildiğini hatırlatan Ahundzade, 'Bu kısa süre içerisinde o dergi editörleri hatta makaleyi okumaya vakit bile bulamaz. İran onların kara listelerinde yer alıyor ve bizim araştırmacılarımız tarafından olduğunu gördükleri makaleleri derhal reddediyorlar' değerlendirmesinde bulundu.

Ahundzade'nin belirttiğine göre, İran'a yönelik bilimsel apartheid uygulanmasına rağmen İranlı araştırmacılar iyi ve kaliteli bir makale yazdıkları durumunda, bazı uluslararası dergiler tarafından eserleri yayımlanıyor.

İranlı araştırmacıların bilimsel apartheid'ın yanı sıra finans konusunda da zorluklarla karşılaştıklarının altını çizen İranlı yetkili, bunun da bu araştırmacıların faaliyet alanını kısıtladığını ifade etti.

İran'da uzman insna kaynakları olduğuna dikkati çeken Ahundzade, 'Biz yaptırımlar nedeniyle, uluslararası kongrelere kayıt yaptırma konusunda bile sorun yaşıyoruz' diye ekledi.