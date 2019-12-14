Fildişi Sahili'nden İran'la ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

Kirman İhracatçıları Ağırlama Töreni'nde konuşan Büyükelçi Nakamulo Watara, 'Fildişi Sahili yıllık olarak 4 milyon ton kakao üretiyor ve bu açıdan dünya birincisi konumundadır. Ayrıca kauçuk ve lahve üretiminde de ilkk sıralarda yer alıyoruz' diye konuştu.

İranlı iş adamları ile iyi bir iş birliğ yapabileceklerine işaret eden Fildişi Sahili'nin Tahran Büyükelçisi, 'Kirman ilindeki ihracatçıları ülkemiz gibi Afrika ülkelerine ihracat yapmaya yoğunlaşmaya davet ediyorum' değerlendirmeisnde bulundu.

2004 yılından itibaren İran'la Fildişi Sahili arasında ortak ekonomik komisyonların düzenlendiğini kaydeden , Afrika ülkelerişnin her yıl ekonomik büyüme açısından yüzde 5 büyüme kaydettiklerini ifade etti.

Afrika kıtasına kıtlık ve savaş kıtası olarak bakılmaması gerektiğinin altını çizen Fildişi Sahili Büyükelçisi Watara, 'Ülkemiz yıllık yüzde 9 büyüme katediyor ve İranlı birçok iş adamık son yıllarda ülkemizdeki faaliyetlerini artırmış durumda' diye ekledi.