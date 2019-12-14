Kuveyt, İran'a karşı yaptırım uygulanmasına karşı olduğuun belirtti

Tahran, İRNA- Kuveyt'in BM Daimi Tesmilcisi Mansur el-Üteybi, İran'ın kuşatıldığını görmek istemediklerini dile getirerek, 'İran bizim müslüman komşumuzdur ve hiç kimse yaptıım ve ambargo sistemi ve yönteminden yana değldir' dedi.

Katar merkezli el-Cezire televizyon kanalına röportaj veren Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Üteybi, bölge ülkeleri arasındaki sorunların çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizerek, 'Tahran-Washington aeasında ikili görüşmenin yapılabilecğeine yönelik olumlu sinyallet mevcut' diye konuştu. Üteybi'nin açıklamalarının Fars Körfezi İş Birliği Konseyi'nin son günlerde yayınladıkları sonuç bildirgesinden sonra gelmesi dikkat çekti. Bu bildirgede İran'ın bölgede hasmane tutumunu sürdürdüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Fars Körfezi İş Birliği Konseyi 40. Toplantısı çok kısa sürdü ve sonuç bildirgesinin uygulanmasına da kuşkuyla bakılıyor.