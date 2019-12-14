İran Kızılderili'si 3 uluslararası festivalde yarışacak

Nima Cavidi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Mecid Mütellibi'nin yapımcılığını üstlendiği Kızılderili filmi, Hindistan'da 2, Çin'de ise bir film festivalinde ödül için diğer filmlerle yarışacak.

10 Aralık'ta başlayan Hindistan Chennai Film Festivali'nde yarışacak Kızılderiki, ilk kez İran'da düzenlenen 37. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde vizyona girdi ve 8 dalda aday olarak adından söz ettirdi.

Kızılderili'nin uluslararası dağıtımı Muhammed Etibbayi tarafından üstlenmiştir.

Bu film, 9. Uluslararası İstanbul Suç ve Ceza Festivali Öğrenci Jürisi Özel Ödülü'ne de değer görüldü.

Nevid Muhammedzade, Perinaz İzedyar, Mani Hakiki, Setare Pesyan Habib Rızayi ve Atila Pesyani'nin rol aldığı film, 1968 yılında İran'ın güneyinde yer alan bir eski hapishanenin gelişen havalimanı projesi nedeniyle boşaltıldığı odağında gelişen olayları hikaye ediyor.