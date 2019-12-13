İran, 22. çocuklar serbest ve grekoromen turnuvası şampiyonu oldu

Karşılaşmalara Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan Tacikistan’ın takımlarının yanı sıra İran’dan toplam 6 takım da katılmıştı.

Kendi klasmanında dünyanın en muteber karşılaşmalarından olan müsabakalarda İran Serbest takımı 245 puan ille birinci, Kırgızistan ve Azerbaycan ise 97 ve 73 puan ile ikinci ve üçüncü oldu.

Grekoromen karşılaşmalarında İran 235 puan ile birinci olurken, Kırgızistan ve Ermenistan 137 ve 101 puan ile ikinci ve üçüncü oldular.

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2012