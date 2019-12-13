13 Ara 2019 14:55
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News Code: 83592558
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İran Batı Asya Bölgesinin en büyük biyoteknoloji ürünler üreten ülkesi

İran Batı Asya Bölgesinin en büyük biyoteknoloji ürünler üreten ülkesi

Tahran, IRNA- Kültürel Devrim Konseyi Genel Sekreteri Saidrıza Ameli, Batı Asya bölgesinde İran’ın en büyük biyoteknoloji ürünler üreten ülke olduğunu söyledi.

Ameli yaptığı açıklamada, İran’ın Ortadoğu bölgesinde birim üretiminde birince ve dünya’da 12. Sırada olduğunu belirtti.

Ameli, bilim temelli firmaları gelirlerinin yüzde 50’sinin biyoteknoloji ürünleri ve ihraç ettiği ürünlerinde yüzde 60’ının bu alandan olduğunu belirterek, ‘’Bu sene yapılan planlamalarla, kimyasal gübre yerine biyolojik gübre kullanımından 162 milyon, tohum yetiştirmekten 250 milyon dolar, ülkedeki bağların canlanması için 117 milyon dolar ve çeşitli yemlerin üretimi ile 100 milyon dolar döviz tasarrufunun düşünüldüğünü söyledi. ‘’ dedi.

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2012

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