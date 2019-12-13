Diapasoni Kalkuta Bağımsız Film Festivalinde yarışacak

Film 5 ile 11 Ocak 2020 tarihlerinde yarışma bölümünde katılan diğer eserlerle rekabet edecektir.

Henüz İran’da gösterime girmeye film,16-26 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 20. Uluslararası Black Movie Film Festivali'nde İran'dan da Diapason filmi seyirci ile buluşacak.

Diapason, Black Movie'den önce Güney Kore'nin Busan ve Polonya'nın Toffest film festivallerinde vizyona girmişti.

Hüseyin Tehran'nin senaryosunu yazdığı Diapason'un oyuncu kadrosunda Jale Samiti, Behnuş Bahtiyari, Alirıza Üstadi, Mehdi Hüseyniniya, İlya Keyvan, Masume Rahmani ve Babek Nuri gibi oyuncular yer alıyor

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2012