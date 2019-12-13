13 Ara 2019 14:30
Journalist ID: 1942
News Code: 83592535
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Katar kupasına 5 İranlı halterci katılıyor

Katar kupasına 5 İranlı halterci katılıyor

Tahran, IRNA- Duha’da düzenlenecek olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarına seçmeler niteliğinde olan Katar Kupası karşılaşmalarına İran’dan 5 temsilci katılacaktır.

Katar Kupası, olimpiyatlar öncesi son seçmelerdir.

İran 3 erkek ve 2 kadın halterci ile 19*24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek karşılaşmalara katılacaktır.

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2012

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