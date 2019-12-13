Katar kupasına 5 İranlı halterci katılıyor

Katar Kupası, olimpiyatlar öncesi son seçmelerdir.
İran 3 erkek ve 2 kadın halterci ile 19*24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek karşılaşmalara katılacaktır.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- Duha’da düzenlenecek olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarına seçmeler niteliğinde olan Katar Kupası karşılaşmalarına İran’dan 5 temsilci katılacaktır.
Katar Kupası, olimpiyatlar öncesi son seçmelerdir.
İran 3 erkek ve 2 kadın halterci ile 19*24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek karşılaşmalara katılacaktır.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Kerman, IRNA- Geçen sene aşırı yağışlar sonrası Keviri Lout çölünde oluşan gölet bölgeye farklı…
Tahran, IRNA- Kültürel Devrim Konseyi Genel Sekreteri Saidrıza Ameli, Batı Asya bölgesinde…
Tahran, İRNA- Hamid Tehrani'nin yönettiği Diapason, Kalkuta Bağımsız Film Festivalinde yarışmaya…
Tahran, IRNA- Duha’da düzenlenecek olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarına seçmeler niteliğinde…
Londra, IRNA- İran’ın Viyana’daki Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi…
Senendec, IRNA- İran’ın Kürdistan ilinin Sakız kentine karla kaplı ağaçlar güzel manzaralar…
New Yok, IRNA- ‘’Ortadoğu Vakfı’’ isimli Amerikan Düşünce Kuruluşu uzmanlarından George Kafiiro,…
Tahran, IRNA- İran Jimnastik Federasyonu, bundan sonra İranlı kasın sporcuların da İslami elbise…
Urumiye, IRNA- İran Batı Azerbaycan Valisi Mohammad Mehdi Şehriyari, Sarısu sınır pazarının…
Tahran, IRNA- Tahran’ın batısında yer alan Çitger göleti son yıllarda göçmen kuşların uğrak…
yorumunuz