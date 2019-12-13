Katar kupasına 5 İranlı halterci katılıyor

Tahran, IRNA- Duha’da düzenlenecek olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarına seçmeler niteliğinde olan Katar Kupası karşılaşmalarına İran’dan 5 temsilci katılacaktır.

Katar Kupası, olimpiyatlar öncesi son seçmelerdir. İran 3 erkek ve 2 kadın halterci ile 19*24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek karşılaşmalara katılacaktır. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012