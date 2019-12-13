İran, BM Suçlarla Mücadele Bürosunda gelişmekte ola ülkelerden daha çok personel olmasını istedi

Garipabadi, Mısırlı Ghaza Vali’nin BM Suçlar ve Uyuşturucuyla Mücadele Bürosu başkanlığına seçilmesini tebrik ederek, kurumun sabit, öngörülebilir ve yeterli bütçeye sahip olması gerektiğini söyledi.

Uluslararası uyuşturucu ile mücadele heyetinin önündeki bütçe sorunun kaygı verici olduğunu ifade eden Garipabadi bu durumun kurumu görevlerini yeterince ifa etmede zorluklarla karşı karşıya getirdiğini ifade etti.

Garipabadi, üye ülkelerin beklentisinin Büronun, bölgesel veya uluslararası düzeyde tüm planlarını uygulamaya koymadan önce üyelerle istişarede buluması olduğunu söyledi.

Garipabadi ayrıca personel teminin de gelişmekte olan ülkelerden elemanların arttırılmasını istedi.

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2012