Amerikalı Uzman: Ruhani’nin Japonya ziyareti Tahran-Amerika ilişkileri için yol açıcı olabilir

IRNA’ya açıklamada bulunan Kafiiro, Ruhani’nin Tokyo ziyaretinin ikili ilişkilerde önemli bir gelişme olarak nitelendirerek, ‘’Bu ziyaret nükleer anlaşma, İran- Amerika ilişkileri ve İran-Arabistan ilişkileri gibi bölgesel ve uluslararası dosyalarda açılımlara sebep olabilir. ‘’ dedi.

Kafiiro, Trump yönetiminin İran aleyhindeki ambargoların bir bölümünü gözden geçirmemesi durumunda İran-ABD ilişkilerindeki gerginliğin azaltılması umudu taşımamak gerektiğini ifade ederek, Trump yönetimi, BAE ve Arabistan yetkililerinin İran ile söylemleri bazı değişiklikler gözlendiğini söyledi.

Japonya’nın dünya çapında faal bir aktör olmaya çalıştığını ifade eden Kafiiro, Japon politikacılarının güçlü ekonomileri ile uluslararası alanda faal bir aktör olmaları gerektiğini düşündükleri söyledi.

Japonya’nın İran ve Amerika ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülke arasında arabulucu olabileceğini düşündüğümü ifade eden Kafiiro, Tokyo’nun ayrıca Fars Körfezi Konseyi üyesi ülkeler ve Irak ile de ilişkilerini kullanarak sorunların çözümü için adım atmak istediğini söyledi.

Trump’ın İran aleyhine uyguladığını azami baskı politikasının istenilen sonucu vermediğini ifade eden Kafiiro, İran’ın Amerika’nın istediği şekilde bölgesel politikalarında değişiklik olmadığını ve İran’ın nükleer anlaşmadan uzaklaştığını söyledi.

Amerikalı uzman, Arabistan ve BAE’nin Trump’ın İran’a uyguladığı azami baskı politikasının cevap vermediğini gördüğünü ifade ederek bundan dolayı politikalarında bazı değişikliklere dittiklerini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012