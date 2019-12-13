13 Ara 2019 11:28
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News Code: 83592325
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Batı Azerbaycan Valisi: Sınır pazarlarının güçlenmesi Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesine sebep olacak

Batı Azerbaycan Valisi: Sınır pazarlarının güçlenmesi Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesine sebep olacak

Urumiye, IRNA- İran Batı Azerbaycan Valisi Mohammad Mehdi Şehriyari, Sarısu sınır pazarının gelişmesi yönündeki çabalara değinerek, sınır pazarlarının gelişmesi ile iki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesi için etkili adım atılacağını söyledi.

Ağrı Valisi Sülyeman Elban ile görüşen Şehriyari, iki il arasındaki gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirterek, Batı Azerbaycan’ın insani, tarım, turizm, madan ve sanayi alanlarında ciddi potansiyelleri olduğunu belirterek, bu potansiyellerin iki ülke iişkilerinin gelişmesinde kullanılmasını istedi.

Ambargolardan dolayı İran’ın mikro elektronik ve hava uzay alanlarından kendine yeter hale geldiğini ifade eden Şehriyari, Ambargo döneminde İran halkının yanında yer ala ülkelerin İran halkı hafızasından silinmeyeceğini ve Türkiye’nin de bu ülkelerden olduğunu söyledi.

Elban da iki ülkenin tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin bir çok ortaklıklara sahip olduğunu belirtti.

İran’a uygulanan ambargolardan memnun olmadıklarını ifade eden Elban, tüm çabalarını İran’ın zorluklarını azaltmak için harcadıklarını söyledi.

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2012

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