Batı Azerbaycan Valisi: Sınır pazarlarının güçlenmesi Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesine sebep olacak

Ağrı Valisi Sülyeman Elban ile görüşen Şehriyari, iki il arasındaki gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduğunu belirterek, Batı Azerbaycan’ın insani, tarım, turizm, madan ve sanayi alanlarında ciddi potansiyelleri olduğunu belirterek, bu potansiyellerin iki ülke iişkilerinin gelişmesinde kullanılmasını istedi.

Ambargolardan dolayı İran’ın mikro elektronik ve hava uzay alanlarından kendine yeter hale geldiğini ifade eden Şehriyari, Ambargo döneminde İran halkının yanında yer ala ülkelerin İran halkı hafızasından silinmeyeceğini ve Türkiye’nin de bu ülkelerden olduğunu söyledi.

Elban da iki ülkenin tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin bir çok ortaklıklara sahip olduğunu belirtti.

İran’a uygulanan ambargolardan memnun olmadıklarını ifade eden Elban, tüm çabalarını İran’ın zorluklarını azaltmak için harcadıklarını söyledi.

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2012