İran-Azerbaycan güreş federasyonları ilişkileri gelişmeli

Gezvin’de düzenlenen 22. Çocuklar Serbest ve Grekoromen karşılaşmaları esnasında IRNA’ya açıklamada bulunan Ahundov, ‘’Azerbaycan güreş federasyonu, İran federasyonu ile daha fazla işbirliği yapmak istiyor. Zira düzenlenecek ortak kamplarla iki ülke güreşçileri ve antrenörleri arasındaki tecrübe paylaşımı artacaktır. ‘’ dedi.

Ahundov, İran’ın güreşte güçlü bir ülke olduğunu ve İranlı güreşçilerle yakın ilişkilerin ülkesi güreşçi ve antrenörleri için önemli olduğunu söyuledi.

22. Çocuklar Serbest ve Grekoromen karşılaşmaları dün Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan’dan 8 takımın katılımı ve toplam 90 yabancı ve 130 yerli sporcu ile Gezvin’de düzenlenmektedir.

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2012