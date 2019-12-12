Yılda 3 milyon metre kare el dokuma halı ülkede dokunuyor

Destpak yaptığı açıklamada, profesyonel olarak iki milyon kişinin halıcılık sektöründe çalıştığını söyledi.

Çin’e halı ihracatının ciddi bir şekilde planlandığını ifade eden Destpak, bunun gerçekleşmesi durumunda İran el dokuma halı sektöründe büyük gelişme yaşanacağını söyledi.

İnternet üzerinden halı satışı planlarına değinen Destpak, şu ana kadar el dokuma halının satışı için yurt dışı ve yurt içinde planlama yapılmadığını söyledi.

Üretilen el dokuma halıların yüzde 80’inin ihraç edildiğini ifade eden Destpak, ihracatın artması için 15 ülke ile istişarelerin devam ettiğini söyledi.

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2012