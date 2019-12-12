BM: Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararlarının hedeflerine ters

2231 nolu kararla ilgili 8. Raporunu yayınlayan Guterres, İran nükleer anlaşmasının çoklu diplomasinin en önemli getirilerinden olduğunu söyledi.

Guterres, anlaşmanın BM üyesi bir çok ülke tarafından desteklendiğini ve 2015 yılı 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı ile de onaylandığını ifade etti.

12 sene müzakere sonrası İran, Almanya, Rusya, İngiltere, Çin, Amerika, Fransa arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) diye adlandırılan bir anlaşma imzalandı.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 4 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

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2012