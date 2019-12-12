8 aylık ihracat rakamı 27 milyar dolar rakamını aştı

İran Dış Ticaret verilerine göre, son 8 ayda ülkede 88 bin ton ürün ihraç edilerek 27 milyar doları aşkın gelir elde edilmiştir.

Bu seneki 8 aylık ihracat ağırlık olarak bir önceki yıla göre yüzde 16.5 artış göstermekte fakat değer olarak yüzde 11 azalma göstermiştir. Geçen sene 8 aylık ihracat rakamı 30 milyar dolar’ı aşmıştı.

Bu dönem içinde ülke ithalatı da 22 bin ton ile 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar değer olarak yüzde 5 azalma fakat ağırlık olarak yüzde 1.5 artış göstermiştir.

Bu dönem içinde Çin’e 6.8 milyar dolar, Irak’a 5.7 milyar dolar, BAE’ye 2.9 milyar dolar, Türkiye’ye 2.8 milyar dolar ve Afganistan’a 1.5 milyar dolar ihracat gerçekleşmiştir.

Bu dönem içinde Çin 7.2 milyar dolar, BAE 5.3 milyar dolar, Türkiye 3.3 milyar dolar, Hindistan 2.5 milyar dolar ithalat ile en önemli ithalat yapılan Ülker olmuştur.

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2012