Çin, Avrupa ve Amerika’da insan hakları çiğnenme olaylarının hayret verici olduğunu belirtti

Hua, Pekin’de yaptığı açıklamada, Amerika’da bir çok insan hakları ihlalleri olduğunu ve bundan dolayı bir çok kişinin sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Göçmenler, çocuklar ve aileleri ile olanları hatırlatan HHua, bu olayların insan hakları çiğneme olaylarının en önemlileri olduğunu söyledi.

Amerika’da binlerce göçmen çocuğun ailelerinden koparılarak yaşatılmaya çalıştığı ifade eden HUA, Amerika’nın sorumlu davranarak insan haklarını çiğneme olaylarına son vermeye çağırdı.

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2012