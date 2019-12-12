12 Ara 2019 10:10
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News Code: 83591400
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Çin, Avrupa ve Amerika’da insan hakları çiğnenme olaylarının hayret verici olduğunu belirtti

Çin, Avrupa ve Amerika’da insan hakları çiğnenme olaylarının hayret verici olduğunu belirtti

Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çun İng, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde geniş bir şekilde çiğnen insan haklarını eleştirerek bu durumun şok edici olduğunu söyledi.

Hua, Pekin’de yaptığı açıklamada, Amerika’da bir çok insan hakları ihlalleri olduğunu ve bundan dolayı bir çok kişinin sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Göçmenler, çocuklar ve aileleri ile olanları hatırlatan HHua, bu olayların insan hakları çiğneme olaylarının en önemlileri olduğunu söyledi.

Amerika’da binlerce göçmen çocuğun ailelerinden koparılarak yaşatılmaya çalıştığı ifade eden HUA, Amerika’nın sorumlu davranarak insan haklarını çiğneme olaylarına son vermeye çağırdı.

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2012

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