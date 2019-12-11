Avusturya, İran ile tüm düzeylerde ilişkilerini geliştirmek istiyor

İran Kürdistan vali yardımcıları ile görüşen Schelts iki ülkenin dünya’da kültürel süper güç olduğunu ve Avusturya tarafından her sene İran’da 130 kültürel program uygulandığını belirtti.

Avusturya’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planının(KOEP) korunması istediğini ifade eden Schelts, Viyana’nın tüm alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirmek istediği söyledi.

Ülkesinin yapıcı ve tarafsız konumuna değinen Schlets, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 160 sene önceye dayandığını ve bunun iyi düzeyde devam etmesini istediklerini söyledi.

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2012