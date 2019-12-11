Fars dilinin yaygınlaştırılması, İran kamu diplomasisinde kilit rol oynamaktadır

Sadi Enstitüsü'nün raporuna göre, Sadi Enstitüsü Başkanı ve yardımcılarıyla bir araya gelene Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, burada yaptığı açıklamada, her ülkede kamu diplomasisinin ana göstergelerinden birinin o ülkenin dili ve edebiyatı olduğuna işaret ederek, 'Fars dili ve edebiyatı dünyadaki yerini almakta, ancak tüm dünyaya yayılması için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor’ dedi.

’Fars Dili ve İranoloji'nin yaygınlaştırılması, kamu diplomasinin en önemli konulardan biridir. Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasıyla işler daha uzmanlaşmış hale gelmiş ve politika oluşturmanın yanı sıra, uygulamalı işler de yapılmaktadır' diyen Sözcü, 'Bizim iş arkadaşlarımız ayrıca yurt dışındaki üçüncü ve dördüncü nesil İranlılara özel bir ilgi duyuyor ve onlara Sadi Enstitüsü ile ortaklaşa uygulayacağımız planlarımız var’ diye belirtti.

Sadi Enstitüsü Başkanı Gulamali Haddad Adil de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ‘Farsça bilmeyenler için çeşitli seviyelerde yaklaşık 20 cilt Farsça dil öğretimi kitap derlenmiştir. Fars dilini yabancılara öğretme standardı, uluslararası ikinci dil eğitimi standardına göre yapılmaktadır. Bu daha önce elimizde yoktu ve onaylandıktan sonra, Farsça öğretim kitaplarını uluslararası düzeylere uygun olarak hazırladık’ diye ekledi.