Youtube bir kez daha Press TV ile Hispan TV hesaplarını kapattı

Press TV sitesi müdürü, Youyube'un bu kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Google her hangi bir bilgi vermeksizin, Press TV televizyon kanalının hesabını kapattı. Oysa biz bu sosyal ağda her hangi bir yasaya aykırı hareket emedik ve her zaman yasala uyumlu kalmaya özen göstermişizdir' dedi.

Youtube, bir kanala ait hesabı kapatmadan veya dondurmadan önce uyarı niteliğinde bir mesaj gönderdiğini kaydeden Press TV sitesi müdürü Habib Abdülhüseyin, 'Bize her hangi bir uyarı mesajı gelmedi ve Hispan TV'nin hesabının kapanmasının da aynı zamana denk gelmesi, konuun içerikten öte bunların İran'a ait olduğu görülmektedir' ifadesini kullandı.

Kapatılmanın içerikten ziyade siyasi bir saikle yapıldığının altını çizen Abdülhüseyin, 'Bu, 18 bine yakın abonesi olan Press TV'nin dördüncü defa kapatıldığı olayıdır. Biz önceki kapatma konularında da Youtube'a itiraz etmemize rağmen her hangi bir yanıt alamadık. Onlar kendilerini bu konuda sorumlu hissetmiyor. Ancak biz kimsesizlerin sesi olmamızın bedelini ödediğimizin kanısındayım' diye ekledi.