İran'dan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin açıklamasına yanıt

İran İnsan Hakları Komitesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri'nin ülkemizde yaşanan son olaylara ilişkin ifadeleri, geçerliliği olmaması ve yanlış bilgi ve suçlamalara dayalı olduğundan, çok üzücü ve esef vericidir.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İranlı yetkilileri gösterilere yönelik tavırlarında şeffaf olmamakla suçlamış, oysa olayların başlamasından beri, adli ve güvenlik yetkilileri ile medya en geniş bilgilendirmeyi yapmış ve Fransa, İngiltere veya ABD gibi diğer ülkelere kıyasla çok net bilgile sunmuştur.

Halkın yönetimin bazı politikalarından memnuniyet duymaması, beklenmedik bir mesele değildir. İran İslam Cumhuriyeti, Batı Asya'nın en önemli demokrasisidir ve ayrıca ABD ve müttefiklerinin tek taraflı yaptırımlar adı altında ekonomik teröre maruz kalmakatdır. Onlarca eğitilmiş teröristi halkın olağan hayatını aksatmak için ülkeye göndererek, suçsuz insanları öldürmenin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin gözünden nasıl kaçtığı acayiptir.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ni ABD ve Batılı-Siyonist müttefiklerinin bölge kaynaklarını sömürmek için nasıl kargaşa çıkartmaya çalıştıkları hususunu dikkate almaya ve ülkede terör şebekelerinin katifleştirilmeye çalışılmasının açığa çıkarılması için harekete geçmeye çağırıyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti uyarunca silah kullanılmaksızın yapılan gösteriler, halkın yasal hakkıdır ve dolayısıyla terör ve kargaşa ile halkın barışçıl protestoları arasında açıkça bir fark vardır.'

İran İnsan Hakları Komitesi açıklmasının sonunda İranlı yetkililerin bu olaylarda sadece halkın haklarını çiğnemeye çalışanlara karşı tavır aldığı, olaylar sırasında gözaltına alınlardan sadece çok az miktarının halen gözlatına olduğu ve İslam İnkılabı Rehberi'nin İslami rafet dikkate alınarak, onların dosyasına bakıldığı belirtildi.