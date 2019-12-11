İran'ın Aramco saldırılarında her hangi bir rolü olmamış

Bloomberg'de yayınlanan habere göre, Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine Eylül ayında düzenlenen saldırıda İran'ın rolü olup olmadığına ilişkin inceleme yapmak üzere gittikleri bu ülkeden dönüşlerinde Suudi Arabistan ve ABD'nin İran'ın bu saldırıların arkasında olduğuna yönelik iddilarını onaylayamadıklarını ifade ettiler.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, denetçilerin raporuna dayanarak, ''BM, bu saldırılarda kullanılan kruz füzeleri ve insansız hava araçlarının İran yapımı olduğunu ya da BMGK'nin 2231 sayılı kararına aykırı bir şekilde transfer edildiklerini doğrulayamadı'' değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, BM'nin Mayıs ayında Suudi Arabistan Afif kentine, Haziran ve Ağustos aylarında Abha uluslararası havalimanına ve Eylül ayında Aramco petrol tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan silah sistemlerinin enkazını incelediğine dikkati çekti.

BM'nin saldırılarda kullanılan söz konusu füzeler ve insansız hava araçları hakkında ilave bilgi toplayıp analizde bulunmaya devam ettiğini belirten Guterres, Husilerin elinde ise bu tür insansız hava araçlarının olmadığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise, 14 Eylül'de saldırı düzenlenmiş, saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti. Suudi Arabistan'ın daveti üzerine BM uzmanları, saldırıya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Riyad'ı ziyaret etmişti.

Riyad ile Washington defalarca İran'ı bu saldırılardan sorumlu tutmalarına rağmen, İran bu konuda her hangi bir rolü olmadığını şiddetle vurgulamaktadır. BM denetçilerinin raporu da Arap ve Batı ülkelerinin İranofobi'yi şiddetlendirmek için çalıştıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.