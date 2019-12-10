11 Ara 2019 00:47
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News Code: 83589725
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Zarif: Yabancıları Afganistan barış görüşmelerine müdahalesi kabul edilemez

Zarif: Yabancıları Afganistan barış görüşmelerine müdahalesi kabul edilemez

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, yabancıların Afganistan barış görüşmelerine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Afganistan Televizyonu Birinci Kanalına demeç veren Zarif, Tahran için yabancıların Afganistan barış görüşmelerine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zarif, barışın Afganlar arasında olduğunu bunun yönetiminin Afganistan hükümetinde olması ve Taliban’ın da bu sürecin bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Afganistan Birinci Kanal internet sayfası da Zarif’in sözlerinin Amerikan temsilci Zalmay Halilzad’ın Afganistan barışı ile ilgili çabalarına tepki olduğunu belirtti.

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2012

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