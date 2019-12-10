Zarif: Yabancıları Afganistan barış görüşmelerine müdahalesi kabul edilemez

Afganistan Televizyonu Birinci Kanalına demeç veren Zarif, Tahran için yabancıların Afganistan barış görüşmelerine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zarif, barışın Afganlar arasında olduğunu bunun yönetiminin Afganistan hükümetinde olması ve Taliban’ın da bu sürecin bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Afganistan Birinci Kanal internet sayfası da Zarif’in sözlerinin Amerikan temsilci Zalmay Halilzad’ın Afganistan barışı ile ilgili çabalarına tepki olduğunu belirtti.

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2012