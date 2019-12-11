Musevi: Amerika’nın ekonomik terörizmini desteklemek iyi komşuluk ilişkilerine aykırıdır

Musevi, bildirideki temelsiz iddiaların tekrarlanmasının bazı üye ülkelerin siyasi baskısı sonucu olduğunu belirterek, İran’ın geçmiş yıllardaki sorumlu davranışına değinerek, ‘’Saldırmazlık önerisi, bölgesel diyalog forumu v Hürmüz Barış Planı önerileri İran’ın bölgesel işbirliği çabalarından bazılarıdır. ‘’ dedi.

Büyük ve Küçük Tonb ve Ebu Musa adalarının İran’ın her zaman ayrılmaz toprakları olacağını ifade eden Musevi, bu adalar üzerindeki her hangi bir hak iddiasının İran içişlerine karışmak olarak sayılarak şiddetle mahkum edilmektedir. ‘’ dedi.

Konseyin İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini azaltmaya tepki göstermesinin komik olduğunu ifade eden Musevi, ‘’KOEP’inn başarısızlığı için tüm çabalarını harcayan ülkelerin İran’ın meşru uygulamalarına itiraz etmeleri ilginçtir. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012