İran Dışişleri Bakanlığı İran vatandaşlarını Amerika ziyaretlerinden kaçınmalarını istedi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ‘’Amerika’nın siyasi, güvenlik bahanelerle ve o ülkenin İran vatandaşlarına özellikle bilim insanlarına karşı olan zalimce ve tek taraflı kanunları, uzun süreli gözaltına almaları ve insanlık dışı şartlarda tutuklanmaları göz önünde bulundurularak, Amerika’ya davetiyeleri olması durumunda bile bilimsel konferanslara katılmamaları tavsiye edilir. ‘’ denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Fransa’daki istikrarsızlıklara atıfla, İran vatandaşlarından Fransa ziyaretlerini başka zamanlarda yapmalarını istedi.

Amerika’da sebepsiz şekilde tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Dr. Mesut Süleymani, Cumartesi 15 ay tutukluluk sonrası İran’a geldi.

Süleymani, İran Dışişleri Bakanlığı çabaları ve diplomatik bir süreç çerçevesinde İsviçre hükümetinin yardımı ile Amerika’da serbest bırakıldı ve buna karşılık İran’da casusluk suçundan tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı Jeo Wang da Amerikan yetkililerine verildi.

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2012