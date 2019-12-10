21 Mart’tan bu yana 650 ton uyuşturucu ülke genelinde ele geçirilmiştir

Momeni yaptığı açıklamada bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 17 arttığını belirterek, bu rakamın İran tarihinde bir yılda ele geçirilen en büyük rakam olduğunu söyledi.

Momeni ele geçirilen uyuşturuculardan ilk sırada esrar ve daha sonraki sıralarda hint keneviri olduğunu söyledi.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012