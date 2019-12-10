İran, insan haklarının siyası bir araç olarak kullanılmasını reddetti

AB yeni Dış Politika Temsilcisinin İran’daki insan hakları ile ilgili yayınladığı bildiriye değinen Musevi, bu bildirinin yanlış ve yanlı bilgilerden kaynaklı olduğunu belirterek, insan hakları meselesinin siyasi bir araç olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Musevi, İran’da demokrat rejim olarak, insan haklarını riayet etmenin bil ilke ve milli güvenlik gerekliliklerinden olduğunu ifade ederek, İran’ın son 40 yılda yaptıklarının da bu husustaki ciddiyetini teyit ettiğini, itirazlar ve toplantılar düzenlenmenin İran’daki tanınmış haklardan olduğunu ifade etti.

Musevi, bu hakkın bazıları tarafından su istimal edilmesinin tahammül edilemez olduğunu belirterek, bu durumun Avrupa’da da tahammül edilemez olduğunu ve bunun örneğinin de polisin Paris’teki göstericilere müdahalesi olduğunu söyledi.

Musevi, AB’den kendi üyesi veya müttefiki bazı ülkelerdeki ciddi insan hakları çiğnenmelerine dikkat etmesini isteyerek ayrıca AB’den Amerika’nın 80 milyon İran vatandaşına uyguladığı tek taraflı ve insanlık dışı ambargolarla ilgili taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

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2012