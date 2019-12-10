Baharvend: Mahkum takası çok boyutlu bir konudur

İranlı araştırmacı Dr. Mesut Süleymani ve İran’da casusluk suçuyla tutuklanan Jep Wang’in takası konusunda açıklamada bulunan Baharvend, Amerika ve İran’ın menfaatlerini koruyan taraflarla birkaç ay önceden mesajlar verdiklerini, İsviçre Büyükelçiliğinin bu arada iyi, tarafsız ve adaletli bir rol oynadığını söyledi.

Amerika’nın Dr. Süleymani’den rahatsızlık sebebini İran’ın bilimsel ilerlemeleri ve İranlı bilim adamlarının ne aşamaları ulaştıkları olduğunu ifade eden Baharvend, Amerikalıların ilk başta isteklerinin mübadelenin nasıl yapılması için müzakere olduğunu fakat Dışişleri Bakanlığına verilen direktifin Amerikalılarla direkt müzakere yönünde olmadığını söyledi.

Baharvend, ‘’Yapılan yazışmalar sonrası Amerika ile bu iki kişinin takasının yapılacağı konusunda anlaşma sağlandık. Amerika’nın kendi vatandaşı için özel uçak getireceği belli olduktan sonra biz de kendi vatandaşımıza kendi hükümetimizin uçağını götürdük. ‘’ dedi.

Baharvend, ‘’Amerika tarafından bay Brian Hook ve İran tarafından da ben, İsviçrelilerin tarafsız bölge olarak belirttikleri bölgeye gittik ve müzakere etmeksizin mahkumların takasını gerçekleştirdik. ‘’ dedi.

Baharvend, iki ülke arasında mahkum takasının devam edip etmeyeceği konusunda ise, ‘’Dışişleri Bakanlığı bu hususta direktiflerle hareket etmektedir, bana göre bu süreç tüm şartlara rağmen devam edebilir, fakat şu an için dışişleri bakanlığına bir direktif verilmemiştir. ‘’ dedi.

Yaklaşık 20 İranlı mahkumun Amerika’nın elinde olduğunu ifade eden Bajarvend, bir Amerikan vatandaşı ve 5 çift tabiiyetli Amerikalının da İran’da mahkum olduğunu söyledi.

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2012