Tahran’ın Milad Kulesi'nde EİT üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Yelda Gecesi Kutlama Töreni düzenlenecek

Tören, İran ve Afganistan ile Tacikistan gibi komşu ülkelerde geleneksel Yelda töreninin tanıtımı amacı ile yapılacak.

Programda ayrıca Afganistan ve Tacikistan'dan müzik grupları da yer alacak.

Etkinlik 21 Aralık'ta yerel saat 15: 00-17: 00 arasında düzenlenecek.

İran coğrafyasında yaklaşık 2 bin yıldır 20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan gece, Yelda Gecesi adıyla kutlanmaktadır. Bu gece yılın en uzun gecesi olarak günlerin kısalmasının son bulduğunun habercisidir.

Bu gece nineler ve dedeler aile halkını kürsü denen bir masanın etrafında toplayarak çocuklara masal anlatırlardı. Sonbaharın son gecesi, yılın en uzun gecesi olan ve ertesi günden itibaren günlerin yeniden uzanmaya başlamasının habercisi sayılan Yelda Gecesi, İran’ın Türkler ve diğer etnikleri tarafından Çille Gecesi ile de anılır.



21 Aralık, Kuzey yarım küre için, yılın en uzun gecesi ve en kısa gününe sahiptir. Bu günü takip eden günlerde geceler kısalmaya, günler uzamaya başlar. 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süre olarak eşitlenir.

Bu kutlamada amaç bir taraftan en uzun gecenin karanlığında gelecek kötülükleri engellemek, diğer taraftan da güneşin doğuşuna şahit olarak kötülüklerin bitimine şahit olmaktır. Şiddetli soğuklar da bu tanrının işidir. Bu nedenle kutlamalar sırasında ateşler yakılarak şiddetli soğuklara bir başkaldırı gösterilir.



Bazı seneler vardır ki, bitmek bilmez. Tıpkı, Hâfız-i Şirâzî’nin 650 yıl öncelerde söylediği gibi, ’Hukkam-ı zulmet, şeb-i yeldâ est!’ Ama, umutsuz olmaya gerek yok. Çünkü, karanlığın en koyu olduğu saatler, sabahın en yakın olduğu saatlerdir.



Yelda Sofrası’nın olmazsa olmazı karpuzdur. Yelda’dan bahsedildiği zaman ilk olarak yılın en uzun gecesinde en soğuk günlerden birinde soğuğa karşı direnişi göstermek amacıyla herkes karpuz yemeği kendine bir bırç bilir.