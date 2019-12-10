İran'a karşı yasa dışı yaptırımlara karşıyız

İran-Çin Ekonomik İlişlilerinin İncelenmesi Oturumu'nda konuşan Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, İran ve Çin cumhurbaşkanlarının BM Genel Kurulu sırasında bir araya geldiklerine işaret ederek, 'İran ve Çin arasında süregelen stratetik ilişkiler, yeni bir boyuta çıkmış ve iki ülke arasındaki siyasi güven, artmıştır. Ayrıca iki ülke, ana çıkarları ksapmındaki konulara ilişkin, birbirini destekliyor' ifadesini kullandı.

Nükleer Anlaşma'nın önemli ve çok taraflı bir anlaşma olarak, dünys güçleri tarafından imzalandığına değinen Hua, 'Nükleer Anlaşma'nın korunması, çok taraflılığın ve uluslararası yasalar çerçevesinde uluslararası düzenin korunması demektir' diye konuştu.

Nükleer Anlaşma taraflarını Fars Körfezi'nin güvenliğinin sürdürülmesi için çaba göstermeye çağıran Hua, 'Etnik, dini ve jeopolitik ayrışmalarla büyük güçlerin olumsuz rolleri ile zorbalıkları, bölgede tansiyonlatın ortaya çıkmasına zmin hazırlamıştır' değerlendirmeisnde bulundu.

İran ve Çin arasındaki ticaret hacminin 2016 yılında 31 milyar dolardan 2017 yılında 37 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Çinli büyükelçi, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'a yönelik ambargoları yeniden devreye sokması ile İran-Çin ilişkilerinin sürdürülmesi önünde engeller türetildiğini söyledi.

İran ve Çin'in yaptırımlara rağmen, ticaret hacmini devam ettirdiklerinin altını çizen Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, '2018 yılında ticaretimiz 35 milyar doalrdı. Bu yılın ilk 10 ayında bu rakam 20 milyar dolar olarak gerçekleşti' dedi.

Çin'in İran'la ekonom be enerji alanlarında meşru iş birliğini sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Büyükelçi, uluslararası toplumu da İran'ın meşru ekonomik çıkarlarını desteklemeye teşvik ettiklerini aktardı.

Çinli büyükelçi ayrıca İran ve Çin'in iki köklü tarihe sahip ülke olarak İpek Yolu'nun ortaya çıkmasından sonra her daim bu yol üzerindne ilişkilerini koruduklarını sözlerine ekledi.