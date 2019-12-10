Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya ziyaretinde tansıyonun düşürülmesi için çaba sarfedeceğiz

Japonya Kyodo resmi haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya'ya yapacağı ziyaret, İran ile ABD arasında Ortadoğu'da yaşadıkları tansiyonun düşürülmesi ve Japonya'nın bu konuda üstleneceği rolün artırılması amacıyla yapılacaktır.

Abe'nin bu ziyaretin tarihi ile ilgili bilgi vermediğine işaret edilen bu haberde, ancak ziyaretin büyük ihtimale 20 Aralık'ta düzenlenmesi öngörülmektedir.

Bu resmi ziyaretin yapılması durumunda İran'dan 2000 yılından beri ilk defa bir cumhurbaşkanı bu ülkeyi ziyaret edecek. Ziyaretle İran'ın Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalmaya ikna edilmesi amaçlandığı belirtildi.

Japon haber ajasnının haberinde şu ifadelere yer verildi:

ABD Mayıs 2018'te Nükleer Anlaşma'dan çekildikten sonra İran da adım adım anlaşma gereği üzerinde sınırlamaları kabul ettiği zenginleştirilmiş uranyum gibi konulara uymayacağını açıkladı ve bu konuda dört adım attı.

Öte yandan Abe Şinzo'nun Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Japonya'da davet etmesinin bir nedeni de Japonya'nın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'na Öz Savunma Kuvvetleir adı altında göndermek istediği askerleri ile ilgili de görüşmeler gerçekleştirmektir.

Aynı zamanda hem ABD ve hem İran'la iyi ilişkilere sahip olan Japonya, bu iki ülkeyle ilişkilerini korumanın yanı sıra petrol ihtiyacının yüzde seksenini temin ettiği Ortadoğu bölgesinde tansiyonların düşürülmesini amaçlıyor. ABD'nin İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Japonya ziyareti nedeniyle Japonya'ya itiraz edebileceği açıklanırken, Washington'un bu ziyaret için Tokyo'ya daha önce gizli de olsa yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakan yardımcısı Abbas Irakçı geçtiğimiz hafta Japonya'ya giderek Başbakan Abe Şinzo ve Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmişti.

Japonya Başbakanı Haziran 2019'da Japonya'dan 40 yıldan sonra ilk başbakan olarak İran'a resmi ziyaret için gelmiş ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei dahil olmak üzere İranlı üst düzey yetkililerle görüşmüştü.