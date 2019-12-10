Hiçbir ülke İran'ın güvenliğini bozamaz

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'da bulunan Amiral Hanzadi, İRNA muhabirine verdiği röportajda, İran'ın tamamen bağımsız ve kendi kendine yetecek derecede olduğunu belirterek, 'Gelecekte teçihzat ve ekipmanlarımızın yapımı için özel bir planlama yaptık. Bu teçhizat İranlı uzmanların bilimine dayanarak yapılacak' diye konuştu.

Yabancı ülkelerin ve emperyalistlerin bölgede bulunmalarının güvensizliğinin kaynağı olduğuna ve onların bölgeyi terketmelerinin bölge lehine olacağına işaret eden Amiral Hanzadi, 'Bölgemiz hiçbir yabancı güce ihtiyaç duymamaktadır ve Pakistan da İran'ın bölge ile ilgili duruşunu desteklemektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın kara veya denizy yoluyla 15 ğlke ile komşuluğuna dikkati çeken iranlı üst düzey askeri yetkili, 'Bizim ana yaklaşımımız, Pakistan'la denizdeki iş birliğimizi artırmak üzerine kurulmuş ve bu da birçok teknik, operasyonel ve iş birliği alanlarını kapsamktadır' ifadesini kullandı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin yakın bir tarihta Uluslararası Aman Tatbikatı'nı gerçekleştirmek istediğine değinen İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hanzadi, Pakistan'ın İran Donanması'nı da bu tatbikata davet ettiğini açıkladı.

Çabahar ve Gwadar limanlarının kapasitelerinin kullanımı hakkında Pakistan'la görüşmelere devam ettiklerinin altını çizen Amiral Hamzadi, bu iki limann potansiyelinin paylaşılmasının bölgenin gelişmesinde etkili olacağını ifade etti.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi, Pakistan'a yaptığı ziyaret kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Zafer Mahmut Abbasi ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunun yanı sıra diğer ortak ilgili alnaları da masaya yatırdı.