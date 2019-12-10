İran Milli Goalball Takımı, Asya Goalball Şampiyonası ikincisi oldu

Japonya’da düzenlenen Asya Goalball Şampiyonası'nın final maçında Çin ile karşılaşan Millilerimiz, sahadan 10-0 yelilgi ile ayrılarak ikinci oldu. Millilerimiz final serüvenlerinde Japonya, Tayland, Güney Kore ve Endonezya'ya karşı zafer elde etmiş ancak ancak Çin'e yenilmişti.

Asya Goalball Şampiyonası'nda Çin şampiyon oldu ve 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Şu ana kadar Brezilya, Belçika, Almanya, Türkiye, Litvanya, ABD, Ukrayna, Japonya ve Çin, 2020 Paralimpik Oyunları'na hakkını kazanmış durumda.

Muahmmed Perniyan, Hasan Caferi, Muhammed Mensuri, Mehdi Abbasi, Muhammed Serenci, Halil Şehriyarineseb, Mehdi Nebati’den oluşan İran Milli Goalball Takımı'nda Mehdi Nebati teknik direktör, Muahmmed Keremi ise antrenör olarak görev yapıyor.