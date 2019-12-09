Ruhani: Düşmanın plan ve komplosunu kıracak müzakere gerekli ve devrimci bir adımdır

Başkent Tahran'daki Öğretmenler Üniversitesi'nde konuşan Ruhani, "Düşman baskı yapmak istiyor, İran ise buna karşı direniyor. Eğer müzakere, düşmanın plan ve komplolarını başarısız kılacaksa gerekli, zaruri ve devrimci bir adım olur" dedi.

Nükleer anlaşmaya değinen Ruhani, anlaşma öncesinde günlük 1 milyon varil olan petrol ihracatını bu anlaşma sayesinde 2 milyon 800 bin varile çıkardıklarını hatırlattı.

Ruhani, anlaşma sonrası ekonomideki gelişmeyle enflasyonun son 26 yılda ilk kez tek haneli rakamlara indiğini ifade ederek, anlaşma ile birlikte birçok proje için ihtiyaç duyulan alt yapı malzemelerinin temin edilebildiğini söyledi.

Ülkede protestolara neden olan benzin zammına da değinen Ruhani, ihtiyacı olmasına rağmen hükümetin bu zamlardan elde edilecek tüm geliri halka dağıtacağını ifade etti.

Ruhani, "Her ne kadar yasal açıdan iznimiz olmasa da devrim liderinden (Hamaney) aldığımız icazetle böyle bir adım attık. Buradan elde edilecek geliri geçim sıkıntısı yaşayan yoksul kesimlere dağıtacağız." diye konuştu.

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2012