Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Bürosu İran ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi

Tahran’da bir oturumda kouşan Federo, Yozlaşma ile Mücadele Kanunun 2009 yılında onaylandığını ve İran’ın 10 yıldan beri BM Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Komitesinin üyesi olduğunu belirtti.

İran’ın yozlaşma ile mücadele için bir çok faaliyeti olduğunu ve bunun için bir mekanizma oluşturduğunu ifade eden Federo, İran’ın bu husustaki faaliyetlerinin onaylandığını söyledi.

140 ülkenin konvansiyon üyesi olduğunu ifade eden Federo, konvansiyonun ana bürosunun Viyana’da olduğunu söyledi.

Yozlaşmanın geleceğimizin etkilenmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Federo, kanun egemenliği için tüm ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

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2012