Zarif: Afganistan için askeri hiçbir yol düşünülemez

İstanbul’da düzenlenen Asya’nın Kalbi- İstanbul Süreci oturumunda konuşan Zarif, yabancı güçlerin varlığının hiçbir zaman bölge için istikrar getirmediğini bilakis radikal unsurların artmasına sebep olduğunu ifade etti.

Afganistan’da 2018 yılında düzenlenen parlamento ve 2019 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin o ülke anayasası çerçevesinde atılan temel adımlar olduğunu ifade eden Zarif, Afganlı gruplardan ihtilafları bir kenara bırakarak ülkenin birliği ve anayasanın uygulanmasına önem vermelerini istedi.

Afganlı gruplar arasında ve Afganlıların yönlendirilmesi ile tüm Afgan grupların ortaklığında ve Afganistan hükümetin yönlendirmesi ile barış sürecini desteklediklerini ifade eden Zarif, 2001 Bonn Konferansı çerçevesinde Afganistan Anayasası düzeçlere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Afgan grupların ve Afganistan’ın uluslararası ortaklarının toplatılmasında BM’nin rolüne değinen Zarif, IŞİD tehlikesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Zarif, IŞİD ile mücadele için ortak bir cephe oluşturulması ve daha sonra güçlü bir şekilde mücadeleye ihtiyaç olduğunu ifade eden Zarif, Afganistan’ın zengin doğal kaynaklarına sahip olduğunu fakat Afgan halkının bu zenginliklerden yararlanmadığını belirterek, ‘’Fakirlik ve geri kalmışlıkla terörizm, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele etme beklenilemez. ‘’ dedi.

İran-Afganistan ilişkilerine değinen Zarif, İran’ın Khuaf- Harat arasındaki demiryolu şebekesini yapmakta olduğunu ve bu demiryolunun Afganistan’ı İran’a ve Avrupa’ya bağlayacağını ve bu yollar Afganlı ihracatçılar ve tacirler ürünlerini bölge ve bölge dışı pazarlara ihraç edebileceklerini söyledi.

Zarif, Afganistan’ı bölge ve dünya için iyi bir ortağa dönüştürülmesi gerektiğini ve bunun yapılması için İran’ın yardıma hazır olduğunu söyledi.

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2012