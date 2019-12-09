Irakçi: Maşa mekanizmasının Avrupalılar tarafından uygulanması şu an için uygulanmayacaktır

Açıklamada bulunan Irakçi, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde taahhütlerini azaltacağı 5. Adımın atılması için bir ay daha zaman olduğunu belirterek, 5. Adımın ne olacağının karar verileceği söyledi.

Irakçi, 4+1 ülkelerine İran’ın KOEP’te yararlanamaması durumunda İran’ın yeni adımlar atacağın ilan edildiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 4 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

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2012