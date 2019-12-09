9 Ara 2019 18:51
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News Code: 83588000
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Zarif: Amerika ile tüm tutukluları değişmeye hazırız

Zarif: Amerika ile tüm tutukluları değişmeye hazırız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika ile geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazır olduklarını ve topun artık Amerika zemininde olduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Rehinelerimizi evlerine döndürdükten sonra bu hafta geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız. Top Amerikan zemininde. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Bugün bir kez daha ve Asya’nın Kalbi, İstanbul Süreci oturumu için bölgede diplomasiyle meşgulüz. Gücümüzü Afganistan’da barış ve ilerleme için bir araya getirmek istiyoruz. ‘’ ifadesini kullandı.

Zarif, hafta sonu 14 aydan beri Amerika’nın elinde rehin tutulan İranlı araştırmacı Dr. Mesut Süleymani’yi Zürih’e giderek, o ülke yetkililerinden aldı.

İran Milli Güvenlik Konseyinin onayı ile bir casusluk suçu ile İran’da tutuklu bulunan bir Amerikan vatandaşı da serbest bırakıldı.

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2012

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