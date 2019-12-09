Zarif: Amerika ile tüm tutukluları değişmeye hazırız

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Rehinelerimizi evlerine döndürdükten sonra bu hafta geniş kapsamlı tutuklu değişimine hazırız. Top Amerikan zemininde. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Bugün bir kez daha ve Asya’nın Kalbi, İstanbul Süreci oturumu için bölgede diplomasiyle meşgulüz. Gücümüzü Afganistan’da barış ve ilerleme için bir araya getirmek istiyoruz. ‘’ ifadesini kullandı.

Zarif, hafta sonu 14 aydan beri Amerika’nın elinde rehin tutulan İranlı araştırmacı Dr. Mesut Süleymani’yi Zürih’e giderek, o ülke yetkililerinden aldı.

İran Milli Güvenlik Konseyinin onayı ile bir casusluk suçu ile İran’da tutuklu bulunan bir Amerikan vatandaşı da serbest bırakıldı.

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2012