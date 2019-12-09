Dışişleri Bakanı Zarif, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Zarif, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılmak için İstanbul'da. Zarif konferans sırasında Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü.

Zarif, 9 Aralık günü 'Barış, İş Birliği ve Refah' sloganı ile İstanbul'da düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere burada.

İkili görüşmede, ikili iyi ilişkilerin çeşitli yönleri, Suriye'deki siyasi süreçteki son gelişmeler, Irak ve Afganistan'daki koşullar ve diğer ilgi alanları dahil olmak üzere en önemli bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 1. Bakanlar Konferansı, 2011 yılında Türkiye, İran, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve BADE'nin dışişleri bakanlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.