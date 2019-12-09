9 Ara 2019 14:30
Journalist ID: 2391
News Code: 83587590
0 Persons

İran'da 11 yerel ve geleneksel oyun tespit edildi

İran'da 11 yerel ve geleneksel oyun tespit edildi

İlam, İRNA- İran Köy Sporları ve Yerel-Geleneksel Oyunlar Federasyonu Başkanı, ülke genelinde 1100 yerel oyunun tespit edilerek, bunlardan 340'ının bin sayfalık bir kitap kapsamında halka tanıtıldığını açıkladı.

İRNA'ya açıklamalarda bulunan İran Köy Sporları ve Yerel-Geleneksel Oyunlar Federasyonu Başkanı Gulamrıza Caferi, 'Bu kitap, İran yöresel ve geleneksel oyunlarının daha iyi tanıtımı amacıyla UNESCO'nun Kazakistan Temsilcisi'nin katılımıyla kamuyouna tanıtımı yapıldı' dedi.

Caferi'nin belirttiğine göre,  İran Köy Sporları ve Yerel-Geleneksel Oyunlar Federasyonu başka ülkelerin ve hatta küresel çaptaki diğer ülkelerin tecrübelerini İran yerel oyunları ile ilgili kapasitesini artırmak için çalışma yapmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 10 =