Her türlü ahmakça saldırı ve eyleme karşı cevabımız çok sert ve pişmanlığa neden olacak seviyede olur

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İsrail rejiminin İran'a yönelik son günlerde ortaya attıkları idia ve saldırı açıklamalrına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kudüs'ü işgal eden rejimin tehditleri, bu rejimin iç krizler,i örtbas etmek istediği için yapılmış ve rejimin zayıflığı ile beceriksizliğini ortaya koyuyor. Bu rejim 70 yıldır tehdit ve saldırganlık üzerine kurulmuş nitelikte bir yapıdır' ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin halkının direniş ve fedakarlık kültürü ile İran'ın ve ulusal güvenliğinin korunması için bir an bile tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Musevi, 'Biz her türlü ahmakça saldırı ve eyleme karlın, saldırı yapan tarafı pişman edecek seviyede sert şekilde yanıt veririz' diye ekledi.