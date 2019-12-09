18 ülkenin katılımıyla Uluslararası Tahran Boya Kompozit Fuarı faaliyete başladı

dört gün boyunca sürecel 19. Uluslararası Boya, Reçine, Kaplama, Kompozit ve Kaplama Endüstrisi Fuarı, Orta Doğu bölgesinde türünün en büyüğüdür.

Fuara 230 yerli üretici firmanın yanı sıra İspanya, ABD, Fransa, Çin, Hindistan, Almanya, Tayvan, Güney Kore, Rusya, İtalya, İsveç, Türkiye, BAE, Yunanistan, Irak, Afganistan ve Azerbaycan'dan yaklaşık 40 yabancı firma katıldı.

Katılımcılar en son kazanım ve başarılarını sergileyecekler. Bu tür bir fuar düzenlemenin temel amacı, boya, kompozit ve kaplama endüstrilerini desteklemek ve İran ürünlerinin satış ve ihracatına zemin hazırlamaktır.

Fikir alışverişi de uluslararası fuarı sürdürmenin arkasındaki planlar arasında yer alıyor.

İran'da boya endüstrisi 80 yaşındadır. İran yıllık olarak 50 milyon tona yakın boya ürünü üretmektedir.

İran boyası ve reçinesinin ihracat pazarları başlıca Afganistan, Pakistan, Kuveyt, Irak, Türkmenistan, Tacikistan ve Kazakistan gibi ülkelerdir.

19. Uluslararası Boya, Reçine, Kaplama, Kompozit ve Kaplama Endüstrisi Fuarı 12 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor..