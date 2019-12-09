Ruslar olmadan da kalıcı izotop üretmeye devam edebiliriz

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bildirdiğine göre, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüüs Behruz Kemalvendi, 'Teknik bilgi açısından durumumuza bakıldığında, istediğimiz takdirde üretimimize deavm edebiliriz. Halihazırda nükleer sanayi konusunda yapamayacağımız bir ürün yoktur' diye konuştu.

Birkaç yıl sonra tamamlanması planlanan bir proje kapsamında 11 izotop türü üretmek istediklerine değinen Kemalvendi, 'Unutmayın ki dünyada bir iki ülke dışında böyle kapasiteye sahip başka bir ülkeye rastlamazsınız' değerlendirmesinde bulundu.

Ruslar'ın ABD'nın yaptırımlara dönük tanıdığı muafiyetlerin süresini uzatmadığı gerekçesiyle bu projeden çekileceklerini sanmadığını ifade eden Kemalvendi, 'Buşehr Nükleer Santrali'nin 2 ve 3 no'lu tesislerinde Ruslar olmaksızın bile kalıcı izotopların üretimine devam edecek güçteyiz. Tabi siyasiş bakımdan Ruslar yanımızda yer alırsa,daha iyidir diye düşünüyoruz' ifadesini kullandı.

Yakın bir gelecekte Ruslar'ın katkısıyla veya Ruslar olmaksızın bu projeye devam edip etmeyecekleri konusunu kamuoyu ile paylaşacaklarının altını çizen İranlı yetkili, 'Santrifüjü kapsamayan konular dışında, Fordo Nükleer Tesisleri'nde birkaç ay sonra inşaatı bütecek bir tesisimiz mevcut. Bu tesis sayesinde santrifüj olmasızın da kalıcı izotop üretecek gücü elde edeceğiz' diye belirtti.

Rusya'nın Fordo Nükleer Tesisleri'n de kalıcı izotop üretimi konusunda iş birliğini sonladırdığı ile ilegili soruya yanıt veren Atom Enerjisi Kurumu Söcüzü Behruz Kemalvendi, 'Yedisekiz gün önce Ruslarla konu ile ilgili görüşmeler geçerkleştirdik. Kalıcı izotop ürettiğimiz halde uranyum zenginleştiremeyiz. Bu nedenle zenginleştirme karar verdiğimiz takdirde doğal olarak aynı zamanda kalıcı izotop üretemeyiz' diye vurguladı.

Görüşmelerin sonraki turlarında teknik açıdan iş birliğin devam etmesi için birkaç alternatif yolun önerildiğine dikkati çeken İranlı yetkili, 'Nükleer Anlaşma ile ilgili Rusya ile görüşmelerimiz devam etmektedir' diye ekledi.