Avrupalıların Nükleer Anlaşma ile ilgili taahhütlerini uygulamaları konusunda memnun değiliz

İstanbul'da bugün başlayacak Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere bugün İstanbul'da havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Muhamemd Cevad Zarif, 'Biz AB üyesi üç ülkenin Nüklşeer Anlaşma'ya ilişkin taahhütlerini yerine getirmeleri hususunda memnun değiliz ve bu konuyu AB dışı Nükleer Anlaşma'ya imza atan diğer iki ülke olan Çin ve Rusya'ya da açıkça ifade ettik' diye konuştu.

İran'ın Nükleer Anlaşma'nın 36. maddesi uyarınca askıya aldığı taahhütlerini diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda derhal yeniden uygulamaya hazır olduğunu belirten Zarif, 6 Avrupa ülkesinin INSTEX'e katılmasının olumlu bir adım olduğunu ve INSTEX'in yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

İstanbul'a ilişkin ziyareti ile ilgili soruya da yanıt veren Zarif, 'Bizim komşumuz Türkiye ile ile ilişkilerimiz çok özeldir ve Dışişleri Bakanı olarak göreve başladıktan beri defalarca Rusya ve Türkiye'ye ziyaretler düzenlemişim' değerlendirmesinde bulundu.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın Afganistan'la ilgili bölgesel iş birliğin koordineli şekilde ilerlemesi için düzenlendiğini kaydeden Zarif, 'Son yıllarda bu konferans çerçevesinde İran'ın sorumluluğu, Afganistan'da eğitim konusunda sorumluluk üzerine almasıdır' diye vurguladı.

Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığına ve bu ülkede devam eden barış sürecine ilişkin de açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, 'Afganistan'a komşu ülkelerle bölge ülkeleri, Afganistan'ın barış ve imarı konusunda daha aktif rol olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu toplantı, Afganistan'a ve bu ülkede barışn sağlanmasına katkıda bulunacak meselelerin görüşülmesi için iyi bir fırsattır' dedi.

Zarif ayrıca konferansa katılan bazı diğer ülke yetkilileri ile de bir araya gelebileceğini sözlerine ekledi.