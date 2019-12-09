İran belgesel filmi Polonya’da vizyona girecek

Üsküyi’nin yönettiği ‘’Güneşsiz Gölgeler’’ isimli film daha önce Hollanda’daki 32. Amsterdam Belgesel Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

‘Güneşsiz Gölgeler’, genç suçluların tutulduğu yer konulu hareketli ve etkili bir eserdir. Ailelerinin bir erkeğinin veya onlara cinsel istismarda bulunan akrabalarının öldürüp veya öldürmelerine yardım ettiklerinden dolayı eğitim ve düzeltme merkezine ( genç ve çocuk hapishanesi) gönderilmiş kadınlara ve kızlara odaklanıyor.

Bu belgesel eğitim ve düzeltme merkezinden bilinçsiz çekilmiş sahneleri kontrollü yapılmış repörtajlarla yan yana koyar ve kızlardan kamerayla sanki anneleriyle veya öldürdüğü kişi ile ( genellikle cinayete kurban giden babaları veya erkek kardeşlerler.) konuşuyorlarmış gibi konuşmaları ister.

Krakow Film Festivali, festival raporlarının resmi web sitesi olan belgesel, animasyon ve kısa metrajlı filmlere adanmış, dünyanın en eski ve en tanınmış etkinliklerinden biri.

Sekiz günlük festival boyunca, izleyicilerin dünyadaki çeşitli film yapımcılarından yaklaşık 250 filmi izleme şansı olduğu açıklandı.

60. Krakow Film Festivali 31 Mayıs - 7 Haziran 2020 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek.