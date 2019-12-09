Aras Serbest Bölgesi, Avrasya Birliği ile bağlantı merkezi olacak

’Ticaret alanında son zamanlarda imzalanan önemli bir anlaşmaya göre, ülkemiz beş Avrasya Birliği üyesi devlete gümrük vergisi alınmadan 300 İran malını ihraç edebilir’ diyen Bank, ‘Bu anlaşma, serbest bölgeler ve özellikle Aras Serbest Bölgesi için İran'ın başta dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Rusya olmak üzere Avrasya ile köprü görevi yapması için elverişli ve iyi bir fırsattır. Bu çerçevede, Avrasya Birliği'ne üye ülkeler de 800 ürün ile İran'la ticaret yapabilir ve bu da bölge için değerli bir fırsattır’ ifadesini kullandı.

Aras Serbest Bölgesi'nde başlatılan bugünkü planlara değinen Bank, Aras Serbest Bölgesin'de ilerlemenin ve aktif yatırımın devam ettiğini ve buna bağlı olarak üretim ve istihdam için iyi bir fırsat yaratıldığını belirtti.

Aras Serbest Bölgesi'nde tamamen endüstriyel ilk kesimhanenin açılmasının ve sera planlarının ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte, elektrik ve kimyasal projelerle birlikte İran'ın bu alanda ihracatçı konumuna geldiğini kaydeden İranlı yetkili, Doğu Azerbaycan’da kısa bir süre sonra 60 hektarlık sera kompleksinin aktifleşeceğini sözlerine ekledi.