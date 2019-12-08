8 Ara 2019 21:21
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News Code: 83586646
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İranlı serbest güreşçi Uluslararası Alans Güreş Turnuvası'nda bronz madalya aldı

İranlı serbest güreşçi Uluslararası Alans Güreş Turnuvası'nda bronz madalya aldı

Tahran, İRNA- Rusya’nın Vladikavkaz kentinde düzenlenen Uluslararası Alans Güreş Turnuvası'nda İranlı serbest güreşçi Emihüseyin Zare bronz madalya kazanmayı başardı.

Zare, üçüncülük yarışmasında ABD’li rakibini 10-0 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

Uluslararası Alans Güreş Turnuvası 7-8 Aralık tarihlerinde Rusya'nın Vladikavkaz kentinde düzenlendi.

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