İranlı serbest güreşçi Uluslararası Alans Güreş Turnuvası'nda bronz madalya aldı

Zare, üçüncülük yarışmasında ABD’li rakibini 10-0 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.
Uluslararası Alans Güreş Turnuvası 7-8 Aralık tarihlerinde Rusya'nın Vladikavkaz kentinde düzenlendi.
Tahran, İRNA- Rusya’nın Vladikavkaz kentinde düzenlenen Uluslararası Alans Güreş Turnuvası'nda İranlı serbest güreşçi Emihüseyin Zare bronz madalya kazanmayı başardı.
Zare, üçüncülük yarışmasında ABD’li rakibini 10-0 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.
Uluslararası Alans Güreş Turnuvası 7-8 Aralık tarihlerinde Rusya'nın Vladikavkaz kentinde düzenlendi.
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