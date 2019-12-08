Tahran ve Muskat, ekonomik iş birliğin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı

Dışişleri Bakanı Zarif, bu görüşmede yaptığı açıklamada, Tahran ve Muskat arasında ekonomik alanda iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Zarif ayrıca İran ve Umman’ın ekonomik alanda ilişkilerinin gelişmesi için büyük potansiyele sahip olduğunu açıkladı.

Bu sabah da Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Umman Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü.Cihangiri, İran ve Umman arasındaki samimi ve güçlü ilişkilere işaret ederek, 'Tahran, Muskat'la iş birliği ve ilişkilerini geliştirmek için her hangi bir sınırlama görmüyor ve Umman'la ilişkilerini en iyi seviyeye çıkarmayı planlıyor' dedi.

7-8 Aralık'ta İran-Umman 18. Ortak Ekonomik İş birliği Komisyonu Toplantısı Tahran'da düzenlendi..