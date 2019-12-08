13. Uluslararası İran Hakikat Sineması Festivali'nde Türkiye'den 2 belgesel yarışacak

kısa, yarı uzun ve uzun metrajlı belgesel dallarında yapılacak yarışmalarda Türkiye'den de belgesellerin yer alması dikkat çekti.

Kısa belgesel dalında Osman Çakır'ın Acil Eleman Aranıyor belgeseli, Norveç, Japonya, Avustralya, İspanya, Mısır, Sırbistan, Bosna Hersek, ABD ve Rusya'dan rakipleri ile en iyi ödül için mücadele edecek.

yarı uzun belgesel bölümünde Erdal Hoş ile Nuran Özkan'ın çektiği Dönene Kadar Benim Ülkem isimli belgesel ile Mısır, ABD, Fransa, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya ve Belçikalı belgeselcilerle yarışacak.

Uzun metrajlı belgesel kategorisinde ise Norveç, Hollanda, Afganistan, Japonya, Almanya, ABD, Çin ve Estonya belgeselleri en iyi ödül için seyirciyle buluşacak.

İran Uluslararası Hakikat Sinemasi Film Festivali 9-16 Aralık'ta Tahran'daki Çarsu Sineması'nda düzenlenecek.