Umman'dan İran'a gıda güvenliğini sağlama talebi

İran Ticarte Odası'nda düzenlenen İran-Umman Ticaret Konferansı'nda konuşan Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı el-Süneydi, iki ülke arasında var olan ekonomik ilişkilerinin geçmişe kıyasla daha ileri seviyelere taşındığını şifade ederek, '5 yıl öncesine kadar iki ülke ticaret hacmi birkaç milyon dolar civarındaydı, ancak şimdi bu rakam 1 milyar doları aşmıştır' diye konuştu.

İran'la ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Ummanlı yetkili, 'İki ülke ticaret hacmi halihazırda 1 milyarı aşsa da, bizim perpesktifimiz ve hedeflerimize sığmıyor ve gelecekte ikili ilişkilerin daha ileri boyutlara taşınması gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin taşımacılık ve transit durumuna da değinen Ummanlı Bakan, 'İran ve Umman arasında doğrudan uçuşların başlamasına rapmen, ticari iş birliğimizin artması için bu uçuşların sayısında artış yaşanmalıdır' diye belirtti.

Umman deniz yollarının Tanzanya'ya kadar uzandığını dile getiren Ummanlı yetkili, 'Halihazırda deniz taşımacılığını geliştirmek istiyoruz ve bu konuda İran ve Umman ticari ve ekonomik ilişkilerinde yeni bir konu olarak gündeme gelebilir. Bunun üzerinde de çalışıyoruz.' diye ifade etti.

Umman'da faaliytet gösteren bilim temelli şirketlerinn syaısının çok düşük olduğuna dikkati çeken Umman Sanayi ve Ticaret Bakanı el-Süneydi, 'Biz bu hususta da İran'ın katkılarını bekliyoruz. Bizim için bilgi güvenliği çok önemli olduğu için, İran'dan bu konuda bize yardımda bulunması çok iyi bir gelişme olur' diye ekledi.